أبناء السقا والنبوي وخالد حجاج في دراما رمضان

يشهد موسم دراما رمضان المقبل دخول وجوه جدد من أبناء الفنانين وأغلبهم من أبناء نجوم الصف الأول.

وجاء في مقدمة هولاء، ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، الذى يشارك في مسلسل "الملك"، بطولة عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك ومحمد فراج وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين ومعتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى.

كما يظهر في رمضان، نور خالد النبوي، نجل الفنان خالد النبوى، الذى يشارك في مسلسل "الاختيار 2"، والذي يتناول بطولات جديدة لرجال الأمن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.

والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، وهادي الجيار، وإسلام جمال، وأحمد داش، ومحمد علاء، ومصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

كما يظهر أيضا .. خالد حجاج، نجل الفنان حجاج عبد العظيم، والذي يشارك في مسلسل "حرب أهلية"، ويجسد شخصية "سباك" في منطقة شعبية، والمسلسل بطولة يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، وجميلة عوض، ومايان السيد، ورشدي الشامي، ومحمود حجازي، ومروى الأزلى، وبرلتنى فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

كما يشارك فى المارثون الرمضاني محمد يسرى نجل الراحل إبراهيم يسرى حيث يشارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى كوميدي، وهو من بطولة النجم يحيى الفخرانى وهالة فاخر وأنوشكا، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.