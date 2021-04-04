ازدحام في ميناء كاليفورنيا يهدد سلاسل التوريد الأمريكية

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أنه في حين انصب انتباه العالم الفترة الماضية على ازدحام السفن في قناة السويس، وذلك قبل نجاح مصر في تعويم سفينة الشحن العملاقة "إيفر جيفن" ، فإن الولايات المتحدة تعاني سرا من أزمة فى سلاسل التوريد الخاصة بها حيث تطفو عشرات من سفن الشحن قبالة سواحل لوس أنجلوس فى انتظار فتح رصيف الميناء.



ورست يوم الخميس، 28 سفينة قبالة الساحل فى انتظار مكان مفتوح لتفريغ الحمولة فى موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش، وفقا لبيانات منظمة Marine Exchange فى جنوب كاليفورنيا.



وأوضح الموقع أن موانئ كاليفورنيا فى لوس أنجلوس ولونج بيتش تمثلان حوالى ثلث واردات الولايات المتحدة، وهى مصدر رئيسى للواردات القادمة من الصين وكانت مزدحمة بشدة منذ شهور.



وصرح المدير التنفيذى للمنظمة كيب لوتيت لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن موانئ جنوب كاليفورنيا تواجه ازدحاما أكثر من أى وقت مضى، مضيفا أنه فى ظل الظروف العادية نادرا ما كانت سفن الحاويات ترسو.



وبحسب بيانات من ميناء لوس أنجلوس، تحمل السفن منتجات ذات شعبية تقدر بملايين الدولارات منها الأثاث وقطع غيار السيارات والملابس والإلكترونيات والبلاستيك ويمكن أن تجف إمدادات هذه المواد بشكل كبير فى الولايات المتحدة بسبب تراكم السفن.



وقال لوتيت إن الزيادة فى إنفاق المستهلكين، ونتيجة لذلك الزيادة فى الواردات قد أدى إلى ازدحام الموانئ.



وكان جين سيروكا، المسئول التنفيذى بميناء لوس انجلوس ، قد حذر مجلس مفوضى الموانئ فى لوس أنجلوس فى فبراير الماضى من أن مستويات الاستيراد المرتفعة الناجمة عن زيادة الإنفاق أثناء الوباء تؤدى إلى ازدحام الموانئ.



وبحسب "بيزنس إنسايدر" فإن التأخيرات في موانئ كاليفورنيا بلغت ذروتها في أوائل فبراير ، لكنها استمرت في الأشهر الأخيرة.



وفي 30 يناير الماضي ، سجل الازدحام في ميناء جنوب كاليفورنيا رقماً قياسياً عندما كانت 38 سفينة حاويات تنتظر على طول الساحل لتوفير مساحة للرسو والتفريغ.



ويمكن للقوارب المنتظرة خارج الميناء ، والتي تحمل عشرات الآلاف من حاويات الشحن ، أن تزيد من النقص العالمي في الحاويات بالإضافة إلى تأخيرات في الشحن، حيث بدأ العملاء يتوقعون تواريخ تسليم تتراوح من خمسة إلى تسعة أشهر من تاريخ الشراء.