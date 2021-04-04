تسريب بيانات شخصية لزوكربيرج من بين نصف مليار مستخدم لفيسبوك

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أن بيانات الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيىج، من بين المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت في منتدى للقرصنة، لأكثر من نصف مليار مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشملت البيانات المسربة موقعه وتفاصيل زواجه وتاريخ الميلاد ومعرف حسابه على فيسبوك.

وقال الباحث السيبراني ديف والكر إن زوكربيرج ، وكذلك مؤسسي فيسبوك كريس هيوز وداستن موسكوفيتز ، كانوا من بين 533 مليون مستخدم تم نشر بياناتهم الشخصية في المنتدى.

وكتب ووكر على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر " المفارقة هي أن مارك زوكربيرج مدرج للأسف بين 533 مليون شخص تم تسريب بياناتهم".

وكان "بزنس انسايدر" نقل عن مسؤول بشركة "هيدسون روك" للأمن السيبراني تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لفيسبوك على منتدى عبر الإنترنت.

وشملت التسريبات بحسب الموقع 106 دول و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة و11 مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند.

وشملت المعلومات المسربة ارقام الهواتف وتواريخ الميلاد والاسماء الكاملة للمشتركين والسير الذاتية المتوفرة وبعضها شمل البريد الالكتروني.