نزع أجهزة الإنعاش من مغني الراب دي إم إكس بعد تعرضه لأزمة قلبية

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تم نزع أجهزة الإنعاش من على مغني الراب الأمريكي دي إم إكس بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لما أعلنه محاميه.

وقال موراي ريتشمان لوسائل إعلام أمريكية إنه ما زال "قلقا" بشأن المغني البالغ من العمر 50 عاما واسمه الحقيقي إيرل سيمونز، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وتابع ريتشمان لشبكة "بي أي إكس 11 نيوز" في نيويورك في مقطع فيديو نشرته الشبكة عبر تويتر: "دي إم إكس في المستشفى حاليا، ونقل إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية".

وتابع "لقد تم نزع نظام دعم الحياة منه ويتنفس من تلقاء نفسه. لكننا قلقون".

وأضاف "سيكون من الخداع أن أقول أنني لست قلقا في هذه المرحلة بالذات".

وذكر موقع "تي إم زد" الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير أن دخول دي إم اكس الأخير إلى المستشفى كان بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات لكن ريتشمان أخبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو سبب دخوله المستشفى أم لا.