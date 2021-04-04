 جلال للاعبي الإسماعيلي: نواجه ضغوطا كبيرة ولن يشارك الا من يستطيع تحملها - بوابة الشروق
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جلال للاعبي الإسماعيلي: نواجه ضغوطا كبيرة ولن يشارك الا من يستطيع تحملها

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:40 ص

قال إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن الفريق يمتلك في صفوفه عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمميزين في مختلف المراكز .

وأضاف جلال في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض اللاعبين يمتلكون إمكانيات جيدة، لكنهم لا يستطيعون اللعب تحت الضغوطات وتحمل المسؤولية.

وتابع: “سأضطر إلى إراحة هؤلاء اللاعبين حتى يستعيدوا ثقتهم في أنفسهم من جديد، فالفترة القادمة لا تحتمل أي تراجع في النتائج و قميص الاسماعيلي لن يرتديه الا من يستطيع تحمل مسؤوليته”.

وأتم مدرب الدراويش تصريحاته مؤكدًا أنه تعاهد مع اللاعبين علي غلق صفحة لقاء سيراميكا و بدء التفكير و الاستعداد بالشكل الأمثل لمواجهة المصري يوم الأربعاء المقبل سعيًا لحصد الثلاث نقاط و مصالحة الجماهير.


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