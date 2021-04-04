أكاديمية البحث العلمي: 8525 مشاركا في مسابقة مختبر الشهرة خلال 5 سنوات

أعلن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن 8525 متسابقا اشتركوا خلال آخر خمس أعوام بمسابقة مختبر الشهرة التي ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وقد ارتفع عدد المتقدمين من 1779 عام 2017 إلى 1824 متسابقا في عام 2021 على الرغم من ظروف فيروس كورونا.

تعد مسابقة مختبر الشهرة إحدى أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم، وتهدف إلى تنمية قدرات العلماء والمهندسين الشباب للاندماج مع الجهات المعنية والجماهير. وقد بدأت المسابقة في مصر منذ عام 2009.

وفاز 11 متسابقا بالمراكز الأولى منذ عام 2017 بمشاركة الأكاديمية وشاركوا فى المسابقة العالمية التي تعقد بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة.