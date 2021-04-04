 حبس المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته في المصرف بأسوان 4 أيام - بوابة الشروق
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حبس المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته في المصرف بأسوان 4 أيام

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 4:37 م

قررت نيابة دراو بأسوان، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته في مصرف بقرية الغابة بمدينة دراو ٤ أيام.

وكان بلاغ قد وصل من أهالي منطقة الغابة لمأمور مركز دراو، يفيد بالعثور على جثة شاب في مصرف، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي "محمد خلف" كان متغيبًا من 10 أيام، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد الراوي مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة النقيب احمد ثروت رئيس المباحث؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد التحريات والفحص، تبين أن المتهم يدعي "م" عاطل استدرج المجني عليه بالقرب من أحد المصارف بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، وقام بعد مشادة وقعت بينهما بخنق المجني عليه وإلقاء جثة في المصرف.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته وقام فريق من النيابة وقوة أمنية بصحبة المتهم بتمثيل الجريمة.

وبعد التحقيقات قررت النيابة حبسة ٤ أيام.

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