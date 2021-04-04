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محافظ مطروح يشهد التدريب العملي لصقل مهارات المنقذين والغطاسين

خالد شعيب، محافظ مطروح
خالد شعيب، محافظ مطروح
أحمد سباق
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:27 م

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، التدريب العملي لدورة صقل مهارات المنقذين والغطاسين بمحافظة مطروح بشاطئ مبارك العام، تحت شعار "مطروح بلا غرقى" استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحي، وذلك في إطار مبادرة مصر بلا غرقى التي ينفذها الاتحاد المصري للإنقاذ والغوص تحت رعاية الدكتور خالد صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد التدريب العملي من خلال سيناريو لإنقاذ وانتشال حالة غرق، أهمية تحديد كيفية التعامل السريع معها من: إسعافات أولية للإنقاذ وتوافر جميع أجهزة ومعدات الغطس والانقاذ، وأدوات التواصل والتدخل السريع بالشواطئ.

ووجه محافظ مطروح بالاستفادة من هذه الدورة التدريبية في مراجعة كافة المعدات والأجهزة والاحتياجات اللازمة بشواطئ مطروح، مع أهمية التدريب المستمر للمنقذ وصقل مهاراته و تحديد المسئول عن كل شاطئ بمطروح والغطاسين والمنقذين.

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