رئيس وزراء السودان يتطلع إلى تعاون دولي وإقليمي بمجال مكافحة الألغام

أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، عن تطلعه إلى تعاون دولي وإقليمي، ومع دول الجوار، لتعزيز ودعم الأنشطة القائمة في مجال مكافحة الألغام.

وناشد رئيس مجلس الوزراء السوداني، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، الدول والمنظمات والوكالات الراغبة في العمل في برنامج مكافحة الألغام في السودان، دعم برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا، مؤكدا التزام بلاده بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة السودانية.

وقال حمدوك، إن الجهد المشترك بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام والشركاء والمانحين، أفضى إلى نجاحات كبيرة في السودان، منها عودة مناطق ذات تأثير اقتصادي كبير إلى الإنتاج بعد تنظيفها من الألغام، إلى جانب تنظيف مناطق في ولاية غرب دارفور من الذخائر غير المتفجرة.

وأضاف أن التقدم المحرز في السودان في هذا البرنامج الإنساني يؤكد التمسك بالتعاون مع كل البرامج والأنشطة التي تصب في مصلحة الإنسان في السودان وفي كل العالم.