قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الشعور بحب الوطن هو ما جعل حدث موكب المومياوات يخرج بهذا القدر من الاتقان والحرفية، مشيرة إلى دعم كل أجهزة الدولة لهذه الفعالية.

وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن الأناشيد التي ألقيت في احتفال نقل المومياوات الملكية جاءت من بعض الكتابات في معبد إيزيس، وبعض كتابات ورق الأهرامات، بعد مراجعتها لأنها مكتوبة باللغة الهيروغليفية.

ولفتت إلى أن عربات نقل المومياوات صممت بطريقة علمية تتحمل الصدمات، لتجعل المومياوات ثابتة دون اهتزازات في الطريق، ذاكرة أنها كانت تسير بسرعة محددة لا يمكن تخطيها، حتى لا يكون هناك مجال للخطأ.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء اليوم السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.