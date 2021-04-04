 الحكومة الألمانية تصنف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تصنف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 2:05 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 2:05 م

أعلنت الحكومة الألمانية تصنيف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الإصابة بها.

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