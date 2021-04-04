الحكومة الألمانية تصنف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بكورونا

الأكثر قراءة
أزمة الأردن: الأمير حمزة ينتقد سياسات الملك عبدالله الثاني - تسجيل مصور
موكب مهيب وأنيق.. كيف أبرزت الصحف العالمية حدث نقل المومياوات الملكية؟
الأردن.. الأمير حمزة يقول إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص
الأولى من نوعها في العالم.. ولادة طفل في العراق بـ3 أعضاء ذكورية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيدأرفضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الحكومة الألمانية تصنيف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الإصابة بها.