أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف تصوير مسلسل «الملك» والمأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ عن الملك أحمس، بعد إثارة البرومو الخاص به الكثير من الجدل.



وقررت الشركة، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان المقبل.



ومنذ أن تم طرح البرومو التشويقي للمسلسل، وحدثت هوجة شديدة؛ حيث أثار عرض برمو مسلسل حول الملك "أحمس" للفنان عمرو يوسف، حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد ظهوره ملتحيا، وظهور عدد من أبطال المسلسل بشكل لا يشبه فراعنة مصر، وملابسهم لا تناسب الزمن الذي تدور به الأحداث.



يذكر أن مسلسل «الملك أحمس» مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ، ومن المقرر عرضه ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل 2021، و بطولة الفنانين عمرو يوسف وصبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.