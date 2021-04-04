باكستان: 5020 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت باكستان تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 14 ألفا و778 حالة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 5020 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 687 ألفا و908 حالات بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وأجرت باكستان حتى الآن عشرة ملايين و403 آلاف و335 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا و55 ألفا و605 آلاف في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 613 ألفا و58 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 3568 مريضا في حالة حرجة.