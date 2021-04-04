وزير الصحة الألماني يرى إمكانية منح مزيد من الحريات لمن تلقوا لقاح كورونا

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأن من تلقي جرعة كاملة من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في بلاده سيمكنه استعادة حريات معينة خلال الأسابيع القادمة.

وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من تم تطعيمه، سيمكنه الذهاب إلى المتاجر أو إلى صالونات الحلاقة دون إجراء تحليل آخر. فضلا عن ذلك لم يعد يضطر من تلقوا تطعيمهم بشكل كامل البقاء في الحجر الصحي، بحسب تقييم معهد روبرت كوخ".

وذكرت الصحيفة أن أساس ذلك هو تقييم أحدث معلومات علمية قام بها المعهد، وقدمها في تقرير لوزارة الصحة حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منه.

وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال التقرير إلى الولايات أيضا أمس السبت.

وكان مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية طلب إجراء هذا التقييم من المعهد.

وقال شبان: "من تلقى التطعيم كاملا، يمكن معاملته مستقبلا كشخص نتيجة تحليله سلبية"، مضيفا أنه إذا تم كسر الموجة الثالثة من وباء كورونا وتم اتخاذ المزيد من خطوات الفتح في تجارة التجزئة مثلا بناءً على إجراء اختبارات سريعة، سيصبح هذا القرار الأساسي ساريا.