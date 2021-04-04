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الجماهير الإماراتية ترفض عودة الحكام الأجانب

د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 11:56 ص

أظهر استطلاع رأي في الإمارات اليوم الأحد رفض أغلبية الجماهير الاستعانة بحكام إجانب خلال المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بين النصر وشباب الأهلي.

وطالب المشاركون في الاستطلاع بإسناد المهمة لطاقم تحكيم وطني خلال المباراة النهائية وهو ما يتوافق مع قرار اتحاد الكرة الإماراتي بتأجيل تطبيق قرار الاستعانة بالحكام الأجانب للمزيد من الدراسة، وتأكيد الاستعانة بطاقم تحكيم وطني لإدارة المباراة.

وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد رفض 54 % من المشاركين عودة الحكام الأجانب للمسابقات المحلية في الوقت الراهن مقابل 46% أيدوا الأمر.

 ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته "البيان" عبر موقعها الالكتروني رفض 63 % الاستعانة بالحكام الأجانب مقابل 37% وافقوا على الأمر فيما رفض 45% من المشاركين في الاستطلاع عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي عودة الحكام الأجانب مقابل 55% أيدوا هذه الخطوة.


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