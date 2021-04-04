محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور، والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة فتحي مرسي رئيس الغرفة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين.

وضم المعرض 20 علامة تجارية من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية، واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25%، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.

وتفقد المحافظ، أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة، والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وأشاد بمستوى وجودة المعروضات، موجهًا بتخفيض الأسعار مرة أخرى للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين، أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يأتي ضمن الجهود التي تؤديها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين، ومنع غلاء أسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، كما أنه سيتم غدا الإثنين، افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار.

كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات، والتأكد من صلاحيتها.

حضر افتتاح المعرض دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، ومديري مديريات التموين والتربية والتعليم.