قال متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الحكومة حددت مواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية، وذلك وفقًا للتوقيت الصيفي بساعة زيادة عن التوقيت الشتوي؛ ليتثنى على التجار والمواطنين زيادة حركة البيع والشراء.
وأكد بشاي، أن وضع الحكومة توقيت لغلق وفتح المحال، يحد من العشوائية في البيع والشراء، لاسيما أن المواطنون اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح المحددة ولم تحدث أي مشاكل خلال فترة التطبيق الشتوي.
وتتضمنت مواعيد فتح وغلق المحلات صيفا، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.
أما المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
وتفتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، افتتاح معرض "اهلا رمضان" بمشاركة 168 شركة من القطاع الخاص والحكومي، تقوم بتقديم خصومات جيدة في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المستهلك، وسوف يفتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار بشاي، إلى أنه خلال الأيام المقبلة فتح باقي المعارض في المحافظات، مشددا على أن المخزون من السلع الأساسية يكفي لما بعد رمضان.
وعن أسعار السلع والمنتجات في شهر رمضان، أكد رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار رمضان مستقرة، وأن المنتجات المطروحة في شوادر "أهلًا رمضان"، بتخفيضات لأسعار السلع بنسب تتراوح بين 10و30%.