مقتل شخصين وفقدان 15 آخرين إثر اصطدام قارب صيد بسفينة شحن بإندونيسيا

لقي شخصان مصرعهما غرقا ومازال 15 آخرون في عداد المفقودين بعد اصطدام قارب صيد بسفينة شحن في المياه الواقعة قبالة مدينة إندرامايو بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي ، حسبما أفاد مسؤول اليوم الأحد.

واصطدم قارب الصيد " باروكا جايا " بسفينة نقل البضائع السائبة " هابكو بايونير" وانقلب وذلك بعد ظهر أمس السبت. وقال ديدين ريدوانسا رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى باندونج، إنه كان هناك 32 شخصًا على ظهر القارب، وتم إنقاذ 15 منهم.

وأضاف أنه أثناء البحث عن 17 مفقودًا، عثر الغواصون على ضحيتين صباح اليوم الأحد. فقد عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عامًا وتحيط بها شبكة صيد على عمق متر واحد، فيما عُثر على جثة الضحية الآخرى وهو رجل يبلغ من العمر 58 عامًا محاصرًا داخل القارب المقلوب على عمق 11 مترا .