المجر تتبرع فى مايو المقبل بأربعين ألف جرعة من لقاحات كورونا لجمهورية التشيك

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر شيارتو اليوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المجر ستتبرع بأربعين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى جمهورية التشيك في النصف الأول من مايو.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس فى تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء " تشيتك " التشيكية إن الجرعات المتبرع بها ستكون من لقاحى فايزر/بيونتيك أو موديرنا .

وذكر بابيس أنه بالإضافة إلى تبرعات اللقاحات الموعودة من النمسا (30 ألف جرعة) وسلوفينيا ( 10 الآف جرعة)، ستعوض الهدية المجرية ما يقرب من 70 ألف جرعة فقدتها جمهورية التشيك خلال محاولة فاشلة داخل الاتحاد الأوروبي للاتفاق على تقسيم 10 ملايين لقاح إضافي من فايزر / بيونتيك.