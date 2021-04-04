قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إحدى المشاركات في موكب المومياوات الملكية، إنه تم التحضير كثيرًا لاحتفالية المومياوات على مدار عدة أشهر، خاصة بعد تأجيل العرض.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر «التليفزيون المصري»، مساء السبت، أن تأخير عرض المومياوات جاء لصالح العمل، إذ تم إجراء الكثير من التحضيرات للحدث الضخم، الذي ضم كبار النجوم، متابعة: «أتشرف بأنني كنت متواجدة في حدث اليوم، وأي حد شارك في هذا الحدث الكبير له الشرف».

وأوضحت أنه مع بدء التحضيرات للحدث كانوا متفاجئين من ضخامة الأوركسترا، مشيدة بكلمات الأغاني والموسيقى الخاصة بها.

وذكرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أنها لم تكن تتخيل ضخامة الحدث كما ظهر اليوم، مضيفة أن هذا الحدث صعب تكراره، فضلًا عن أنه «شيء مشرف».

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء اليوم السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.