منفذ دهانات موكب المومياوات: نعمل على الحدث منذ أواخر 2019 للخروج بأفضل صورة

قال حسن هاشم، منفذ دهانات موكب المومياوات الملكية، إنه تم العمل كثيرًا على هذا الحدث منذ أواخر عام 2019، مشيدًا بجهود فريق العمل ككل.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد: «كنا جاهزين للخروج بأفضل صورة تشرف مصر أمام العالم كله، وتليق بملوك الحضارة المصرية».



ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.





