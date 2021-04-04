

ونشر "ربيع"، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "الإنستجرام"، وعلق قائلاً: "أنا بابا يا عيال أحسن أب على قناة الحياة رمضان يقربنا.. يا كريم يا رب.. بأمر الله".



ومسلسل "أحسن أب" ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل وأحمد فتحي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.





