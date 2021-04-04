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بالفيديو.. علي ربيع من كواليس مسلسل أحسن أب

سامي ميشيل
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:07 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:07 م
كشف الفنان علي ربيع، عن فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أحسن أب"، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.

ونشر "ربيع"، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "الإنستجرام"، وعلق قائلاً: "أنا بابا يا عيال أحسن أب على قناة الحياة رمضان يقربنا.. يا كريم يا رب.. بأمر الله".

ومسلسل "أحسن أب" ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل وأحمد فتحي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.



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A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989)


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