جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تمدد فترة استقبال المشاركات حتى أول مايو

سلطان بن أحمد القاسمي: حريصون على تعزيز الوعي بدور الاتصال الحكومي ونقل التجارب المتميزة

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تمديد فترة التسجيل في الدورة الثامنة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى الأول من مايو 2021 لتعزيز فرصة المشاركة بإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، على الموقع الإلكتروني للمركز https://www.igcc.ae.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الذى عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد جلال الريسي وحضور جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي وجرى خلاله مناقشة مستجدات الجائزة وأبرز المبادرات لترشيحها في فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لجواهر النقبي فإن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجهات المعنية لما حققته من مكانة عالمية في دعم فكر التميز بالاتصال الحكومي، لافتة إلى أن تمديد فترة استقبال المشاركات يأتي استجابة لطلبات العديد من الأفراد في اتاحة المزيد من الوقت للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة.

ولفتت النقبي إلى تنامي معدلات المشاركة سنوياً بالجائزة مما يعكس مكانتها وأهميتها في تطوير القطاع لافتة إلى وعي المؤسسات والأفراد بدور الجائزة في تعزيز التنافس الإيجابي والبناء الذي ينعكس على تطوير العمل ودعم الجهود التنموية في المجتمعات.

واستحدثت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ثلاث فئات جديدة وتم إجراء تعديلات على أربع فئات سابقة تتوافق مع المستجدات العالمية وتترجم رسالتها في نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي.

وتتضمن مستجدات الجائزة للتقديم المباشر فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي التي تستهدف إمارة الشارقة وتمنح إلى جهة حكومية خدمية استجابت لمطالب الجمهور، وساهمت في تعزيز ممارسات التواصل العمومي وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة إلى آراء الجمهور واحتياجاته وصولاً إلى تلبيتها من قبل الحكومة.

واستحدثت الجائزة فئة الموظف المثالي للاتصال الحكومي، التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وموجهة إلى الموظفين الذي يعملون في الجهات الحكومية، ممن قدموا أفكارًا ساهمت في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي.

من جهته، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي منذ إطلاقها على تعزيز الوعي بدور الاتصال الحكومي، ونقل التجارب المتميزة في هذا المجال.

ووأكد على مواصلة الجائزة أهدافها في تقديم كل الدعم لمختلف القطاعات والأفراد بما ينعكس على تطوير منظومة الاتصال الحكومي محلياً ودولياً.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أنه انطلاقاً من إدراكنا للدور المهم للمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم إدراج فئات جديدة تساهم في دعم الأدوار الهادفة والبناءة المتوافقة مع القيم المجتمعية التي تعزز مفاهيم التواصل المثمر المسؤول بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام.

وأشار إلى أن الدورة الثامنة من الجائزة التي تسعى إلى إضافة المزيد من المخرجات وتعزيز الإنجازات أدرجت فئات جديدة تحاكي فكر التطوير الذي تتبناه إمارة الشارقة وتستهدف تكريم المبدعين في شتى المجالات.