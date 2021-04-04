ضبط 50طن أعلاف مجهولة مصدر بجنوب سيناء والنيابة تتحفظ على الكميات المضبوطة

لليوم الثاني على التوالي وجهت هيئة الرقابة الإدارية والتموين بمحافظة جنوب سيناء ضرباط متتالية للتجار الخارجين عن القانون، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية المجهولة المصدر، وغير مختومة باي أختام.

كانت معلومات قد وردت للرقابة الإدارية والتموين بمحافظة جنوب سيناء، تفيد وجود كميات كبيرة من الأعلاف المجهولة المصدر داخل أحد المزارع بمدينة طور سيناء، ويجري تغذية الحيوانات بهذه الأعلاف.

وبعرض الأمر علي الأجهزة الرقابية تقرر تشكيل تحت إشراف سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورئاسة إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، وعبد الراضي محمود رئيس جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.

وضبطت اللجنة التي أشرف عليها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ٥٠ طن من الأعلاف داخل مزرعة للإنتاج الحيواني، مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ انتاج مما يعد غشًا وتدليسًا،

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتحريز الكميات المضبوطة.

وقررت النيابة العامة بجنوب سيناء التحفظ على الكميات المضبوطة والتحقيق في الواقعة.

شارك في الحملة ماجد محمد من حماية المستهلك، احمد محمود، على عبد الشافي مفتشي تموين بجنوب سيناء، بالاشتراك مع قوه من مباحث التموين.