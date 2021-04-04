الداخلية الألمانية: يجب على اتحاد ميركل توضيح مسألة المرشح لمنصب المستشار

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، لتوضيح سريع لمسألة المرشح لمنصب المستشار في الاتحاد المسيحي خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال زيهوفر، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بعد عيد الفصح مباشرة لابد من استيضاح المسائل المتعلقة بالأفراد والمحتوى بأقصى سرعة ممكنة".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "يرغب أتباع (الاتحاد) وأعضاؤه معرفة إلى أين يذهبون ولصالح أي شيء يقاتلون".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي الذي يتكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف زيهوفر أن الخسائر التي تكبدها الاتحاد مؤخرا في الانتخابات المحلية في ولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وكذلك النسب السيئة التي حصل عليها الاتحاد في استطلاعات الرأي تظهر أنه يجب أن يكافح الاتحاد من أجل الحصول على مكانة.

يشار إلى أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي تراجع في استطلاعات الرأي مؤخرا وحصل على نسب تتراوح بين 26 و28% فقط.

ويعتزم رئيسا الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري المكونان للاتحاد، وهما أرمين لاشت وماركوس زودر، البت في الفترة بين عيد الفصح وعيد العنصرة الذي يحل في مايو القادم، هوية من يترشح لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر القادم.

وتابع زيهوفر للصحيفة الألمانية إن الاتحاد المسيحي بحاجة لـ3 أشياء سريعا، وقال: "أولا: استراتيجية. أين نوجد من حيث المحتوى ومع من يمكننا التحالف؟ ثانيا: إننا بحاجة لسياسيين حقيقيين، رجال ونساء"، وأضاف أن الاتحاد بحاجة أيضا لبرنامج مستقبلي جديد.