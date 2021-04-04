مي جلال: بدأنا تصميم أزياء موكب المومياوات الملكية منذ سبتمبر الماضي

قالت مصممة الأزياء مي جلال، إنها بالتعاون مع مصمم الأزياء خالد عزام قاما بتصميم أزياء لـ 1600 فرد مشارك ضمن موكب نقل المومياوات الملكية.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أنهم بدأو العمل على تصميم أزياء الموكب الملكي منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحة أنها وخالد عزام كانا حريصين على أن يكون كل شيء متكامل.

وأوضحت أنها لأول مرة تعمل مع شريك في تصميم الأزياء، ذاكرة أنه كان بينهما روح العمل الجماعي المتناغم، إضافة إلى أنهما كانا يستمعان لبعضهما في جميع الآراء، تحت إشراف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة.

وعن تصميم أزياء النجمات المشاركات بحفل موكب المومياوات، ذكرت أنها وخالد عزام حرصا على ألا تكون الأزياء تنكرية فرعونية، ولكن ملابس عادية مع إضافة بعض اللمسات الفرعونية.

وأشارت إلى اعتمادهم على إضافة لمسة فرعونية على بدل الفنانين الرجال المشاركين بالحفل من خلال وضع بروشات على هيئة زهرة اللوتس ومفتاح الحياة وعين حورس على كل بدلة، لافتة إلى تصميم أزياء الراقصين وفقًا للمكان المتواجدين به.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء أمس السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.



