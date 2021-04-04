 أبو الغيط معربا عن تضامنه مع الأردن: الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط معربا عن تضامنه مع الأردن: الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
رويترز
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:25 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:25 ص

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن "التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار".

وقال مصدر في الأمانة العامة للجامعة، إن "أبو الغيط يؤكد ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".

وأضاف أن "أبو الغيط يعتبر أن الملك الأردني عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عموما، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية".

ولفت إلى أن "أبو الغيط يشدد على أنه من الضروري الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار".

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