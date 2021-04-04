الفلبين: الصين تعتزم احتلال المزيد من المناطق المتنازع عليها

قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا في بيان اليوم الأحد، إن وجود "ميليشيا بحرية" صينية بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي يظهر نية بكين لاحتلال المزيد من المناطق المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لورنزانا القول إن الصين "فعلت هذا من قبل" في مناطق أخرى متنازع عليها مثل سكاربورو شول، و"تنتهك بوقاحة السيادة الفلبينية".

وجاء ذلك في رد فعل من الوزير إزاء بيان صادر عن السفارة الصينية في مانيلا أمس السبت، والذي وصف المياه حول ويتسون ريف - حيث شوهدت مئات السفن الصينية في أوائل الشهر الماضي - بأنها "مناطق صيد تقليدية" و"جزء من جزر نانشا الصينية".

وتشير تصريحات لورنزانا إلى موقف أكثر صرامة من الحكومة الفلبينية. وكانت مانيلا قد أصدرت في البداية احتجاجا دبلوماسيا رسميا لدى الصين بشأن هذه المسألة، قائلة إن وجود السفن أثار مخاوف بشأن الصيد الجائر وسلامة الملاحة.

وفي بيان منفصل يوم السبت، دحض لورنزانا أيضا رد الصين السابق بأن تلك السفن كانت تحتمي من الرياح، قائلا إن الطقس في المنطقة كان جيدا.

وأقامت الفلبين، في عهد الرئيس رودريجو دوتيرتي، في السنوات الأخيرة علاقات ودية مع الصين مع الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة.

وأعربت الولايات المتحدة في أواخر مارس عن مخاوفها بشأن وجود سفن صيد صينية بالقرب من الشعاب المرجانية المتنازع عليها، قائلة إن بكين تستخدم "ميليشيا بحرية لترهيب واستفزاز وتهديد الدول الأخرى".