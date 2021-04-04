احتجاجات بيض عيد الفصح تجتاح ميانمار

اجتاحت ميانمار اليوم الأحد، "احتجاجات بيض عيد الفصح"، حيث قام المحتجون برسم، أو كتابة، شعارات مناهضة للجيش على البيض كرمز لرفضهم ومعارضتهم للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي.

وتم وضع البيض، المزين بمناسبة عيد الفصح، في أماكن عامة أو نشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن احتجاجات خرجت في شوارع في كل من يانجون وماندالاي وساجاينج وتانينثاريي، وفي ولاية كاتشين.

وخرجت أكبر هذه الاحتجاجات في ماندالاي، بمشاركة عمال من قطاع الصحة والتعليم، واتحاد الطلاب.

وكما كان الحال في السابق، قابلت القوات المسلحة الاحتجاجات بحملة قمع، ولكن لم ترد تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى.

وقال المتظاهر واي يان، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ينبغي أن يخرج كتكوت صغير من البيضة ليبدأ حياته، وكذلك ينبغي علينا، نحن شعب ميانمار، أن نقاتل بكل ما أوتينا من قوة ضد ظلم المجلس العسكري. علينا أن نحاربهم حتى النصر".

وانتزع الجيش في ميانمار مقاليد السلطة في انقلاب بعد انتخابات فاز فيها بأغلبية ساحقة الحزب الحاكم بزعامة أون سان سو تشي.

وشن الجيش حملة عنيفة على الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.