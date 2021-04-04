 «الداخلية العرب» يؤكد مساندته لإجراءات المملكة الأردنية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الداخلية العرب» يؤكد مساندته لإجراءات المملكة الأردنية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 8:24 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 8:24 ص

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأوضحت، في بيان لها، أنها تابعت باهتمام كبير الأحداث الحاصلة في المملكة اليوم، مثمنة الأدوار التي تقوم بها في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك.
كما أعربت عن ثقتها في حكمة قيادتها الرشيدة وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها، ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده.

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