 وفاة طفلين في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالبحيرة - بوابة الشروق
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وفاة طفلين في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالبحيرة

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
خميس البرعى
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:59 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 3:59 ص

لقي طفلان مصرعهما في الحال، جراء وقوع حادث تصادم مساء اليوم السبت، بين سيارة مع موتوسيكل بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوصول المستشفى كلا من :- إسلام نبيل شوقي، 12 عاما، إيهاب رضا عبد الشافعي، 13 عاما، جثتين هامدتين، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة "ميكروباص"، مع موتوسيكل بطريق المناشله داخلي بمركز شبراخيت.

تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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