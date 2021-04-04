جامعة عين شمس تطلق قافلة غذائية لمدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، قافلة غذائية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.

وقال سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع والمشرف العام على القافلة، إنه تم تقديم 7000 كرتونة تحتوى على مختلف المواد الغذائية والتموينية، وذلك بمناسبة شهر رمضان، من بينهم ٤٥٠٠ كرتونة لأهالي مدينة الشلاتين و٢٥٠٠ لأهالي حلايب وأبو رماد.

وأضاف حمزة، أن القافلة استمرت ثلاثة أيام لخدمة أهالي المحافظة، وشهد أعمال القافلة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري و توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتشمل القوافل تقديم الخدمات الطبية و المساعدات العينية و حملات التوعية الصحية و فصول محو الأمية وغيرها.