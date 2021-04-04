 مقتل عائلة من 4 أشخاص في حريق بمتجر في هانوي - بوابة الشروق
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مقتل عائلة من 4 أشخاص في حريق بمتجر في هانوي

حريق
حريق
د ب أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 11:02 م
بعد أربعة أيام فقط من اندلاع حريق أسفر عن مقتل أسرة مكونة من ستة أفراد في مدينة هوشي منه، أسفر حريق آخر في هانوي اليوم الأحد عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت شرطة هانوي إن الضحايا هم رجل (81 عاما) وابنته (40 عاما) والتي كانت حاملاً في شهرها الثالث ، وزوجها (38 عاما)، وابنة الزوجين (10 أعوام).

وقال لي توان دينه، رئيس منطقة دونغ دا، حيث وقع الحادث، إن التحقيقات الأولية كشفت عن اشتعال النيران في متجرهم بسبب ماس كهربائي.

وأتى الحريق على متجر بيع ملابس الأطفال المكون من ثلاثة طوابق والذي اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد.

وقالت الشرطة إن المنزل له مدخل واحد فقط، وهو أيضًا الباب الرئيسي، مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل دون أي مخرج آخر.

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