أشادت المطربة نسمة محجوب، إحدى المشاركات في حفل موكب المومياوات، بالروح الإيجابية التي كانت موجودة بينها وزميلاتها في الفعالية، قائلة إنها لم تر هذه الروح من قبل.



وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أنها المرة الأولى التي تعمل فيها مع المايسترو نادر عباسي، متابعة: «أتمنى الناس تتعلم من هذا الحدث».



وأكدت أن وقفتها على المسرح في فعاليات أمس تكاد تكون الأصعب في تاريخها، معقبة: «لم أخف بهذا الشكل في حياتي.. قرأت كل القرآن اللي أنا حفظاه».



وذكرت أن كل همها وهي على المسرح أن يخرج العمل منضبطًا دون حدوث أي مشكلة، مضيفة أنها بدأت في الهدوء والاستمتاع بما تقوله بعد الانطلاقة الأولى.



ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.