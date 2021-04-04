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الخارجية الأمريكية: واشنطن أكبر داعم لنزع الألغام في العالم

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 7:35 م

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أنفقت مبالغ مالية ضخمة، من أجل التطهير الآمن من الألغام الأرضية والأسلحة المتفجرة في أكثر من 100 دولة منذ العام 1993.

ونشرت صفحة الخارجية الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي تقريرًا مصورًا، كشفت فيه أن الولايات المتحدة صرفت ما قيمته 904 مليارات دولار لتمويل تدمير الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد.

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 41 ألف سلاح من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.

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