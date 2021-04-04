روسيا تعاود السماح بدخول مواطني ألمانيا بتأشيرات سارية

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أعلنت السلطات الروسية عن معاودة السماح لمواطني ألمانيا القادمين جوا والحاصلين على تأشيرة سارية بدخول البلاد مرة أخرى وذلك بعد توقف استمر قرابة عام بسبب أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لتعديلات المرسوم الخاص بهذا وكانت الحكومة الروسية نشرت هذه التعديلات ليلة السبت/الأحد الماضية.

و تسري القاعدة الجديدة أيضا على الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة دائم في ألمانيا.

كما أعلنت غرفة التجارة الخارجية الألمانية الروسية عن تخفيف قيود الدخول، وشملت قائمة الدخول إلى جانب ألمانيا كلا من فنزويلا وسورية وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

ولا يزال من غير المعروف بعد موعد إعادة إصدار تأشيرات سياحة روسية للألمان.

يشار إلى أنه قبل عام وبسبب جائحة كورونا، تم تعليق إصدار تأشيرات بين البلدين على نطاق واسع كما تم وقف حركة النقل الجوي بشكل كامل.

كانت روسيا سمحت باستئناف رحلات الطيران المنتظمة مع ألمانيا مطلع الشهر الجاري واستكملت هذه العملية باللوائح الخاصة بالدخول، وقبل ذلك كانت السلطات الروسية تقصر الدخول إلى البلاد على الألمان الحاصلين على تصريحات خاصة.