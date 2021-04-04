وزيرة خارجية ليبيا تؤكد على ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، التأكيد على أن استراتيجية الحكومة واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية فورا.



ودعت المنقوش فى مؤتمر صحفى مشترك عقدته مساء اليوم، بالعاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كافة الدول لسرعة عودة وافتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب على حد سواء.



وأكدت المنقوش أن دور حكومة الوحدة الوطنية الليبية هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة على مستويات مختلفة لأجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وأن الحكومة قدمت كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونحتاج لتكاثف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية وأيضا التوعوية.



وحول أسس وآليات التعاون المستقبلي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي أوضحت المنقوش في المؤتمر الصحفي أن هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، ومن أهم هذه القضايا هي قضية الهجرة غير الشرعية.



وأكدت وزيرة الخارجية أن ليبيا قامت مؤخرا بالكثير من الجهود في سبيل تطوير استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة وعززت من تعاونها سواء مع الاتحاد الأوروبي مجتمعا أو مع الدول الأوروبية على شكل منفرد، لافتة إلى أن الهجرة غير النظامية ليست فقط مشكلة ليبية ولكنها مشكلة إقليمية تتطلب التعاون والعمل المشترك.