فيصل الفايز: الأردن والملك عبدالله الثاني خط أحمر

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن المملكة ستظل عنوانا للأمن والاستقرار ومنارة للحرية والعدالة وملاذا للأحرار والمستضعفين، مؤكدًا أن الأردن والملك عبدالله الثاني خط أحمر.

وأكد الفايز، خلال كلمة له بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، صباح الأحد، «الولاء للقيادة الهاشمية، فضلًا عن أن الحمى الأردني الهاشمي بناه الأبناء والأجداد ولن تنال منه سماء الحقد»، باعثًا برسالة تؤكد الفخر بالملك عبدالله الثاني الذي يقود مسيرة الوطن نحو العلياء.

وأشار إلى أن «ملك الأردن يسعى بكل جهد من أجل رفعة الوطن والحياة الحرة الكريمة للشعب وإحلال السلام الشامل في المنطقة، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

وشدد رئيس مجلس الأعيان الأردني على الوقوف خلف الملك لدعم ومساندة كل جهد يقوم به؛ من أجل حماية أمن الوطن واستقراره، مضيفًا: «سنتصدى بحزم وقوة لكل يد مرتجفة خوافة تسعى للعبث بأمن واستقرار المملكة وتحاول النيل من الدولة».