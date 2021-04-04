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اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية: انتظام العملية الانتخابية

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد فتحي:
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 1:29 م
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظام تام.

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، بأنه تجرى، اليوم الأحد، عملية استكمال باقي انتخابات النقابات الفرعية، وهي النقابة الفرعية لشرق طنطا (المحلة الكبرى).

وتابع: "تجرى الانتخابات في 7 جزئيات مشكلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كاف من الموظفين".

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة 9 صباحا وستستمر حتى 5 مساء، مشيرا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالا لنص المادة (124) من قانون المحاماة، وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من 2:30 وحتى 3:30.

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