السجن 5 سنوات لمرشح برلماني سابق بقنا انتحل صفة مستشار بجهة سيادية

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا، مرشح برلماني سابق بمركز نقادة، بالسجن المشدد ٥ سنوات، لانتحاله صفة مستشار بجهة سيادية، وإيهامه ضحاياه بقدرته على تعيينهم بوزارة الخارجية والقنصليات والسلك الدبلوماسي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم محمد، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا، وبعضوية المستشارين أحمد عزت أبوالفضل وعلاء الدين أبوخريبة الرئيسين بالمحكمة.

وكانت مباحث مركز شرطة نقادة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يتضرر من المدعو "أحمد م أ" – 29 عاما – حاصل على معهد خدمة اجتماعية ولا يعمل ومقيم بدائرة مركز نقادة بمحافظة قنا، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه مقابل تعيينه قنصلا لدولة الإمارات بوزارة الخارجية، بعد أن ادعى عمله مستشارا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والشئون الخارجية، وقدرته على تعيينه مستغلا سلطاته من خلال عمله برئاسة الجمهورية، وأفاد الشاكى أن المتهم قام باعطائه صورة ضوئية من طلب لرئاسة الجمهورية ومؤشر عليه بتوقيعات لجهات سيادية وعليه عدة أختام.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بسرعة ضبط المتهم، وتمكن الرائد شريف صلاح الدين رئيس مباحث نقادة آنذاك، من ضبط المذكور الذى تبين أنه مرشح سابق خاسر في الانتخابات البرلمانية عن دائرة نقادة، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة شخصية بداخلها كارنيه مدون عليه (رئاسة الجمهورية – مستشار للعلاقات الدولية والشئون الخارجية)، كما عثر على عدة أختام يستخدمها المتهم في النصب على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 276 لسنة 2019 إدارى نقادة.

وتم إحالة المتهم "محبوسا" إلى محكمة جنايات قنا والتي أصدرت حكمها المذكور.