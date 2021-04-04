البنك المركزي الموريتاني: التحايل على أحد المصارف عرض الثقة الخارجية للخطر

قال البنك المركزي الموريتاني إن عملية الاختلاس والتحايل التي قام بها مساهمون في أحد مصارف البلاد"عرضت سمعة النظام المصرفي للبلاد للخطر والثقة به".

وأوضح مجلس الاستقرار المالي بالبنك المركزي في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم السبت، أن البنك الموريتاني الجديد وهو بنك خصوصي كان يملكه رجال أعمال موريتانيون تعرض ل "عملية اختلاس كبيرة راح ضحيتها مليارات من الأوقية الموريتانية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية".

وذكر البنك المركزي أن هذه العملية "عرضت البنك ووضعيته المالية لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته".

وأضاف البنك أن هذا الوضع أثر على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين الماليين الدوليين في الخارج.

وأكد البنك أنه لا بد من متابعة الضالعين في هذه العملية، وأنه يثق في القضاء.

وسجن القضاء الموريتاني شخصين أحدهما عضو مجلس إدارة البنك، وأحد كبار المساهمين فيه ومديره العام، ووجه لهما تهم التحايل والاختلاس.