 نائب بالشيوخ: حدث نقل «المومياوات الملكية» خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية وسيظل عالقًا في أذهان العالم - بوابة الشروق
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نائب بالشيوخ: حدث نقل «المومياوات الملكية» خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية وسيظل عالقًا في أذهان العالم

علي كمال
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 12:32 ص

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حدث نقل «المومياوات الملكية» إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يعكس عظمة وأصالة تاريخ الحضارة المصرية بين سائر الأمم، مشيرًا إلى أن الحدث خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية وسيظل عالقًا في أذهان العالم.

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن مصر بحضارتها وتراثها وكنوزها حضرت اليوم على كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، وهو ما يمثل ترويجا سياحيا كبيرا خاصة ما تحظى به الآثار المصرية القديمة من اهتمام شعوب العالم بها لما تحتويه دائمًا من أسرار عجزت التكنولوجيا الحديثة عن معرفتها.

وأشار «كمال»، إلى أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول العظمى، وهذا ما يتم العمل له على أرض الواقع، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بقطاع السياحة والآثار، وهو ما ينعكس الآن في إخراج صورة رائعة أمام العالم تليق بتاريخ الحضارة المصرية.

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