تسجيل 11 وفاة و 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم السبت أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 113 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19284 شفيت منها 13090 وتوفيت 1299 حالة.

وكانت الحكومة السورية أوقفت المدارس الابتدائية وتعليق المتوسطة وكذلك إيقاف التعليم في الجامعات لمدة أسبوعين، في حين فرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية حظر تجوال جزئي وايقاف التدريس واغلاق المعابر التي تربطها مع مناطق سيطرة الحكومة السورية .