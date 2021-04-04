الصفدي: طلبنا من الأمير حمزة التوقف عن النشاطات التي تستهدف أمن الأردن لكنه لم يستجب

قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالأمير حمزة ظهر أمس وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأضاف ‏الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الأمير حمزة لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.

وذكر أن التحقيقات توصلت إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.

وأعرب عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.