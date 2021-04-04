احتجاجات في انجلترا ضد مشروع قانون ربما يقيد الحق في الاحتجاج

خرج محتجون إلى الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء إنجلترا في مظاهرات رافضة لمشروع قانون يخشون أن يحد من حقهم في الاحتجاج.

وتم تنظيم الاحتجاجات في لندن ونيوكاسل وبرمنجهام وليفربول وبريستول، على الرغم من قيود الإغلاق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين ، بمن فيهم العديد ممن حملوا لافتات مناهضة للتمييز على أساس الجنس وهتفوا "النساء خائفات في كل مكان ، والشرطة والحكومة لا تبالي" ، مروا في داونينج ستريت.

وذكّر المنظمون أن المتظاهرين بالتزام قواعد التباعد الاجتماعي مع تزايد الحشود إلى أكثر من 300 شخص في ساحة البرلمان بلندن.

وانطلقت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون "الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم" المقترح ، والذي من شأنه أن يمنح الشرطة في إنجلترا وويلز مزيدا من السلطة لفرض شروط على الاحتجاجات غير العنيفة، بما في ذلك تلك التي تعتبر صاخبة جدا أو مزعجة ، مع فرض غرامات على المدانين أو أحكام بالسجن.

وانتهت احتجاجات في 23 و 26 مارس باشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.