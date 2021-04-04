انتخاب فيوسا عثماني رئيسة جديدة لكوسوفو

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أصبحت فيوسا عثماني (38 عاما) هي الرئيسة الجديدة لكوسوفو بعد أن انتخبها البرلمان في بريشتينا اليوم الأحد بناء على اقتراح من حزب فيتيفيندوسجي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ألبين كورتي.

وحصلت عثماني على 71 صوتا، مما منحها الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وحضر 82 عضوا من أعضاء البرلمان، وأدلى 11 بأصوات باطلة.

وأصبح المنصب شاغرا في نوفمبر 2020 بعد استقالة هاشم تقى بسبب توجيه محكمة كوسوفو الخاصة اتهامات إليه.

ويواجه تقى اتهامات في محكمة لاهاي بارتكاب جرائم حرب مزعومة في حرب استقلال ألبان كوسوفو 1998-1999 ضد صربيا.

وتولت عثماني منصب تقى مؤقتًا بعد استقالته بصفتها رئيسة البرلمان آنذاك.

وكانت الرئيسة الجديدة نائبة لزعيم حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو الحاكم آنذاك والذي أصبح معارضا حتى يونيو 2020.