طوكيو تسجل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وهذا الرقم أعلى بواقع 42 حالة، عما تم تسجيله في الأسبوع السابق، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

ومتوسط حالات الإصابة اليومية الجديدة لسبعة أيام في طوكيو حتى اليوم الأحد، 7ر389، بزيادة 11% عما كان عليه قبل أسبوع.

ولليوم الـ23 على التوالي، تجاوز متوسط حالات الإصابة ما كان عليه الأسبوع السابق، ما يشير بوضوح إلى ارتفاع في حالات الإصابة مجددا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في العاصمة الآن 122 ألفا و702 حالة.