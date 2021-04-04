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التحقيق مع رئيس شركة صينية سابق في قضية كسب غير مشروع

بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أبريل 2021 - 10:37 ص

يجري محققون صينيون في الكسب غير المشروع تحقيقا مع الرئيس السابق وزعيم الحزب الشيوعي لمجموعة "تشاينا نورث انداستريز" جروب الصينية، المعروفة باسم "نورينكو"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان في موقعها الالكتروني، اليوم الأحد إن ين جياشو، يشتبه في تورطه في انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان ين قد انضم إلى مجموعة "نورينكو" في عام 2010، بعد العمل في عدة شركات، بما فيها مجموعة "تشاينا ساوث انداستريز" وشركة "شونجتشينج شانجان" للسيارات، طبقا لبيان موجز على الموقع الالكتروني للجنة.


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