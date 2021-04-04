تايوان تواصل جهود تحديد هويات أكثر من 50 قتيلا بعد حادث قطار

واصلت تايوان، اليوم الأحد، الجهود لتحديد هويات الضحايا وإزالة العربات المتضررة من نفق بعد خروج قطار عن القضبان يوم الجمعة، في حادث أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين، وفقا لمركز عمليات الطوارئ المركزي.

وذكرت إدارة السكك الحديدية في تايوان، أن خروج القطارعن القضبان في مقاطعة هوالين شرقي تايوان جاء نتيجة اصطدامه بشاحنة صيانة انزلقت من منحدر بالقرب من موقع بناء فوق القضبان.

واصطدمت مقدمة قطار من ثماني عربات كان على متنه ما يقرب من 500 شخص متوجها من تايبيه إلى مقاطعة تايتونج شرقي تايوان بالمركبة قبيل دخوله في نفق.

وأفرجت محكمة جزئية أمس السبت عن مدير موقع بناء بعد التحقيق معه بسبب عدم إعداد مكابح شاحنة الصيانة بالشكل المناسب، وذلك بكفالة قدرها 500 ألف دولار تايواني (17516 دولارا أمريكيا)، مع منعه من مغادرة البلاد.

وبسبب احتجاج من ممثلي الادعاء، قضت المحكمة العليا اليوم الأحد بأنه يتعين على المحكمة الجزئية إعادة النظر في القرار.

وعدّل مركز عمليات الطوارئ اليوم الأحد بيانات ركاب القطار من 492 إلى 494 راكبا. وكان من بين أفراد الطاقم الأربعة السائق ومساعده المتوفيان.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي اليوم الأحد إنه تم تحديد هوية 48 ضحية وإجراء فحوص الحمض النووي لتسريع عمليات تحديد الهوية. وكان من بين الضحايا أطفال صغار وشاب فرنسي، 27 عاما، ومواطنان أمريكيان.

وتظهر الإحصاءات المحدثة اليوم الأحد أن الحادث خلف ما لا يقل عن 200 جريح.

وقال نائب وزير النقل والمواصلات وانج كوو تساي: "حاليا، لا يزال 45 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 3 يخضعون للعناية المركزة".

ومن بين الأجانب المصابين يابانيان وصيني وأسترالي، وفقا لمركز عمليات الطوارئ.