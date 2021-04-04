أطلقت الشركة المصرية للاتصالات أمس، حملتها الإعلانية الجديدة لشهر رمضان المبارك تحت شعار "رمضان السنة دي .. فرحنا به قبل أي حد"، لتكون أول شركة تطلق حملتها الإعلانية مبكرًا قبل بداية الشهر الكريم،

وسبقت المصرية للاتصالات الجميع في إطلاق حملتها الإعلانية الرمضانية، والتي تقوم ببطولتها النجمة إيمي سمير غانم، وأعلنت الشركة عن تقديم عروضها ومفاجآتها للعملاء قبل بداية شهر رمضان الكريم.

ويُختتم الإعلان بجملة تشويقية بصوت النجم الكبير سمير غانم، الذي يحمل معه أجمل ذكريات الشهر الكريم يقول فيها "استنونا في رمضان" لتثير فضول المشاهدين الذي ينتظرون بقية حلقات الحملة الإعلانية الجديدة وما تحمله من مفاجآت.